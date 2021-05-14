В Европе разработали систему для "умной" зарядки электромобилей

ТАСС, 14 мая. Заряжать электромобиль теперь можно будет на парковочных местах рядом с домом, такую систему разработали совместно Renault и Enel X, говорится в сообщении итальянской компании.

Разработка включает в себя зарядную станцию, которая подходит для "умных" домов с динамическим регулированием мощности. Это позволяет избежать перегрузки электроснабжения и обеспечить быструю и безопасную зарядку транспорта. Решение позволяет заряжать автомобиль удаленно или даже с отложенным стартом.

В России одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания "Россети", компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году. Сейчас компания управляет сетью из 263 станций, к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Планируется охватить 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей с тем, чтобы можно было бы на электромобиле доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Компания, в частности, сотрудничает с Volkswagen Group Rus и "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместная работа по созданию мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.

Развитие зарядной инфраструктуры в "Россетях" осуществляется в рамках программы цифровой трансформации, которая была принята советом директоров в 2018 году на период до 2030 года. Программа реализуется в дочерних предприятиях, в том числе "Россети Центр", "Россети Центр и Поволжье" и "Россети Московский регион".