Бразилиа приостановила авиасообщение с Нью-Дели

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 мая. /ТАСС/. Бразилия временно приостанавливает авиасообщение с Индией в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этой азиатской республике. Соответствующее межведомственное постановление опубликовано в пятницу в официальном вестнике бразильского правительства.

"Временно запрещается осуществление международных авиарейсов в Бразилию, направляющихся из или следующих через <...> Индию", - говорится в документе. Кроме того, попасть на борт воздушного судна, вылетающего в Бразилию, не смогут те путешественники, кто за две недели до этого был в Индии.

Аналогичные ограничения были введены ранее в отношении авиасообщения с Великобританией и ЮАР. Их действие также продлено.

Так называемый индийским штамм появился на территории Индии в конце ноября прошлого года. Он отличается от других разновидностей коронавируса двумя ключевыми мутациями, которые, предположительно, повышают его заразность и придают ему стойкость к действию антител. На этой неделе ВОЗ добавил этот штамм в число вариаций коронавируса, вызывающих беспокойство у медиков.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 15,5 млн человек). По количеству летальных исходов (более 432 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.