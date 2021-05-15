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Пандемия COVID-19

Бразилиа приостановила авиасообщение с Нью-Дели

Также попасть на борт самолета, вылетающего в Бразилию, не смогут те, кто за две недели до этого был в Индии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 мая. /ТАСС/. Бразилия временно приостанавливает авиасообщение с Индией в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этой азиатской республике. Соответствующее межведомственное постановление опубликовано в пятницу в официальном вестнике бразильского правительства.

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"Временно запрещается осуществление международных авиарейсов в Бразилию, направляющихся из или следующих через <...> Индию", - говорится в документе. Кроме того, попасть на борт воздушного судна, вылетающего в Бразилию, не смогут те путешественники, кто за две недели до этого был в Индии.

Аналогичные ограничения были введены ранее в отношении авиасообщения с Великобританией и ЮАР. Их действие также продлено.

Так называемый индийским штамм появился на территории Индии в конце ноября прошлого года. Он отличается от других разновидностей коронавируса двумя ключевыми мутациями, которые, предположительно, повышают его заразность и придают ему стойкость к действию антител. На этой неделе ВОЗ добавил этот штамм в число вариаций коронавируса, вызывающих беспокойство у медиков.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 15,5 млн человек). По количеству летальных исходов (более 432 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.

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БразилияИндияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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