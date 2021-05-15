Армянская АЭС закрылась на ремонт. Планируется полная выгрузка активной зоны реактора

ЕРЕВАН, 15 мая. /ТАСС/. Работа Мецаморской атомной электростанции (АЭС) в Армении приостановлена в связи с ежегодным плановым ремонтом, в ходе которого будет проведена полная выгрузка активной зоны реактора. Об этом в субботу сообщается на сайте АЭС.

"15 мая 2021 года в 00:25 (23:24 мск 14 мая - прим. ТАСС) началась остановка энергоблока № 2 ААЭС, а в 11:45 (10:45 мск) энергоблок был отключен от энергосистемы РА (Республики Армения - прим. ТАСС). Атомная станция остановилась на ежегодный планово-предупредительный ремонт продолжительностью в 141 день, что обусловлено беспрецедентно большим объемом работ завершающего этапа программы продления срока эксплуатации энергоблока № 2 ААЭС", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе работ предусмотрен "капитальный ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны".

Также сообщается, что планируется модернизировать уплотнительные поверхности на верхнем блоке реакторной установки, провести ремонт бассейна выдержки ядерного топлива (2БВ) и компенсатора объема (2КО), сделать капитальный ремонт парогенераторов, ремонт главных циркуляционных насосов, модернизацию системы аварийного охлаждения зоны.

В работах будут участвовать, как уточняет пресс-служба, около 400 специалистов из Белоруссии, России, Словакии, Украины, Хорватии, Чехии и других стран. Пуск энергоблока запланирован на 2 октября 2021 года.

Армянская АЭС вблизи города Мецамор является единственным атомным инфраструктурным объектом республики. Она была введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения. В 1995 году АЭС расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении.