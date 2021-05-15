Власти Нижегородской области и Югры договорились о поставках судов в ХМАО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, договорившись о поставке в Югру пассажирских судов и создании там плавающей поликлиники, сообщил журналистам в субботу глава Нижегородской области Глеб Никитин на площадке форума "Молодежь и наука".

"Мы обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества и производства "Метеоров" (скоростное пассажирское судно на подводных крыльях), которые уже в ближайшее время должны быть поставлены <…> обсуждали плавающую поликлинику, которую можно тоже произвести, экранопланы и другие направления", - отметил Никитин.

А губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что плавающая поликлиника с 1993 года используется в регионе для обслуживания населения в труднодоступных территориях, однако сейчас судно исчерпало свой ресурс.

Она также отметила перспективы поставок в европейскую часть страны продукции из уральских дикоросов. "Это и медицинские препараты, и косметические, выработанные на натуральных дарах природы, которыми богата наша территория. Это малый и средний бизнес, и мне кажется, что такое сотрудничество будет интересно, тем более, что у нас есть опыт передачи этих товаров, в том числе за границу", - сказала она.

Власти регионов обсудили вопросы создания корпоративного университета для подготовки управленцев для органов исполнительной власти - начинание хорошо показало себя в Нижегородской области.

Форум "Молодежь и наука" - одно из центральных событий Года науки и технологий в России. Он проходит с 15 по 17 мая совместно с XXIX Всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна" и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода на площадке Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.