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Нефтегазовая компания Эквадора попросила помощи армии из-за блокировки месторождения нефти

Коренное население заблокировало месторождение 10 мая

ТАСС, 16 мая. Нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador запросила материально-техническую поддержку военных из-за блокировки нефтяного месторождения Эден-Ютури коренным населением. Об этом в субботу сообщила компания на своем официальном сайте.

"Столкнувшись с блокадой [месторождения] членами общины кечуа Эль-Эден (коренное население Эквадора - прим. ТАСС), препятствующей свободному движению в блоке 12 Эден-Ютури (месторождение - прим. ТАСС), который находится в управлении Petroecuador в провинции Орельяна, компания запросила материально-техническую поддержку у вооруженных сил для замены технического персонала, доставки продовольствия и сырья, с целью поддержания функционирования нефтяного месторождения без экономических потерь для страны", - говорится в пресс-релизе компании.

Согласно этой информации, блокировка нефтяного месторождения началась 10 мая и, несмотря на продолжающиеся переговоры между представителями Petroecuador и коренным населением, соглашения достичь не удалось.

Petroecuador - государственная нефтегазовая компания Эквадора. Объем добычи нефти на заблокированном 12-м блоке составляет более 28 тыс. баррелей в сутки.

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