Власти Китая создали на Хайнане современную лабораторию для селекции растений

ХАЙКОУ /Китай/, 16 мая. /ТАСС/. Китайские власти создали в городе Санья на острове Хайнань современную лабораторию для выведения новых видов семян, которые позволят повысить урожайность аграрных хозяйств в различных регионах КНР. Об этом сообщила газета Hainan Daily.

По данным издания, на церемонии учреждения объекта, расположенного в инновационной зоне "Ячжоувань", присутствовали секретарь парткома провинции Шэнь Сяомин и губернатор Фэн Фэй. В мероприятии также приняли участие члены Китайской академии наук, ведущие специалисты в области селекции растений и представители крупных компаний страны.

"Необходимо сконцентрировать усилия и создать развитую систему по осуществлению селекции растений, в деталях проработать все инновационные механизмы, - подчеркнул Шэнь Сяомин. - Следует приглашать ученых, чтобы они приезжали на Хайнань в длительные командировки и способствовали эффективной работе селекционной лаборатории в наукограде "Ячжоувань".

Как он уточнил, администрация острова планирует создать благоприятные условия для нового объекта, который будет осуществлять деятельность в соответствии с национальными стандартами и с учетом передового зарубежного опыта. Чиновник подчеркнул, что одна из главных задач - обеспечить применение изобретений на практике и защитить права ученых на интеллектуальную собственность.

Секретарь парткома отдал распоряжение главам компетентных ведомств учесть предложения и мнения, высказанные специалистами после проведения церемонии открытия лаборатории.

Согласно планам китайского правительства, на острове Хайнань должна быть создана "семеноводческая Кремниевая долина", которая сможет стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории инновационной зоны "Ячжоувань", будет существенно усилена продовольственная безопасность КНР.