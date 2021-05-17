Эксперты: около 60% МСП, участвующих в госзакупках в РФ, получают контракты в первый год

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более половины представителей малого и среднего бизнеса, впервые участвующих в госзакупках, выигрывают тендер в первый год. Об этом сообщается в исследовании Tinkoff Data, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитики, около 60% новичков среди предпринимателей, которые участвуют в закупках, побеждают в первый же год. В 2019 году таких было 67,9%, в 2020 году - 59,6%. При этом четверть поставщиков получают свои первые госконтракты уже в первый месяц. Начинающие участники закупок в основном побеждают в электронных аукционах: 96% - в 2019 году и 97% - в 2020 году.

В 2019 и 2020 годах в ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок) зарегистрировалось 124 тыс. компаний и 76 тыс. ИП, которые не принимали участие в госзакупках раньше. Распределение между компаниями и ИП по долям в обоих годах остается примерно на одном уровне: треть - ИП, все остальное - компании.

Многие ИП и компании, которые регистрируются в ЕИС, не участвуют в закупках по 44-ФЗ в первый год. В 2019 году таких было почти 50%, в 2020 году - 61%. В исследовании отмечается, что этому может быть два объяснения: либо они вовсе не участвовали в закупках в это время, либо принимали участие в закупках по 223-ФЗ, которые остались за пределами этого исследования. В отличие от закупок по 44-ФЗ, в закупках по 223-ФЗ другие заказчики - компании и корпорации на 50% и более принадлежащие государству, автономные учреждения, унитарные предприятия и естественные монополии.

По данным аналитики, новички чаще получают контракт на небольшую сумму - до 400 тыс. рублей. В следующих ценовых сегментах доля победителей среди начинающих поставщиков сокращается.

Лидеры среди регионов по количеству контрактов, заключенных с новичками,: Республика Алтай - в 2019 году, Республика Крым - в 2020 году. Заказчики закупают у начинающих поставщиков в основном товары: медоборудование, лекарства, компьютеры и продукты питания. Количество заключенных контрактов сократилось с 3,6 млн в 2019 году до 3,4 млн в 2020 году. При этом общая сумма контрактов увеличилась с 8,3 трлн до 8,9 трлн рублей соответственно.