"Хевел" планирует ввести 1,7 ГВт мощности в 2021 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Суммарная мощность новых солнечных электростанций (СЭС), которые "Хевел" планирует ввести в эксплуатацию в 2021 году составит 1,7 ГВт. Об этом в интервью изданию "Ведомости" сообщил генеральный директор компании Игорь Шахрай.

"В прошлом году компания ввела солнечные парки на 1,1 ГВт, в том числе на 355 МВт в Казахстане. По итогам года ожидаем, что консолидированный объем вводов новых СЭС составит 1,7 ГВт, включая проекты в рамках розничного бизнеса группы", - приводит издание слова главы "Хевел".

Он добавил, что по итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 21%, до 21 млрд рублей, а совокупные активы выросли на 76%, до 109 млрд рублей. "Рост доходов происходит за счет не только продажи электроэнергии, но также проектирования, строительства, эксплуатации СЭС, создания и развития новых сегментов. Основной объем приходится на возведение объектов генерации по договорам на предоставление мощности", - пояснил Шахрай.

"Хевел" является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В ее структуру входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Чебоксарах мощностью 340 МВт/год, девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург). Он является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики (метод выработки электричества путем преобразования солнечной энергии).