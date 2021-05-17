Ryanair завершила 2020 финансовой год с убытком в размере €815 млн

ТАСС, 17 мая. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair отчиталась об убытках в размере €815 млн по итогам 2020 финансового года (завершился 31 марта 2021 года). Об этом сообщается в отчетности, опубликованной в понедельник на сайте ирландского лоукостера.

Как говорится в отчете, минувший финансовый год "стал самым сложным за всю 35-летнюю историю Ryanair". Из-за ограничений, введенных правительствами многих европейских стран из-за пандемии коронавируса, объем перевозок сократился на 81% - с 149 млн до 27,5 млн.

По мнению Ryanair, если "большинство населения Европы будет вакцинировано к сентябрю", то можно рассчитывать на существенное восстановление авиаперевозок, рабочих мест и туризма во второй половине текущего финансового года. Как говорится в отчете, "наблюдаемый с апреля рост еженедельных бронирований позволяет предположить, что восстановление уже началось".