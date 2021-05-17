Единый туристический проект Хабаровского края позволит создать 1,2 тыс. рабочих мест

ХАБАРОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают повысить туристический поток в регионе с реализацией проекта "Амур - дорога тысячелетий", будет создано свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил в понедельник начальник отдела комитета по туризму министерства культуры края Михаил Сафронов.

Проект по формированию опорной туристской территории "Амур - дорога тысячелетий" объединил существовавшие кластеры "Амур - Хабаровск", "Комсомольский" и новый - "Большой Хехцир". Региональные власти направили проект в правительство РФ и Федеральное агентство по туризму для включения в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"В целом реализация всех трех туристских кластеров, по прогнозным оценкам, позволит к 2030 году увеличить туристический поток в край до 1,1 млн человек в год, создать 1 250 дополнительных рабочих мест и 940 дополнительных мест в коллективных средствах размещения", - сказал Сафронов.

В проект "Амур - дорога тысячелетий" будет вложено в общей сложности 39,26 млрд рублей, где свыше 28 млрд рублей - деньги инвесторов. По каждому из кластеров, в основе которых развитие туризма по Амуру, создание туристической инфраструктуры в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и прилегающих территориях, будут реконструироваться участки набережных, причальные стенки, планируется продление набережной в краевой столице, строительство нового речного вокзала, ввод аквапарка, гостиниц, авиационного терминала, этнографического комплекса, развитие горнолыжных баз.

"Начнутся работы по созданию нового туристского кластера "Большой Хехцир", в состав которого вошли инвестпроекты по развитию горнолыжного курорта "Хехцир" в пригороде Хабаровска и международного туристского комплекса на острове Большой Уссурийский с пунктом пропуска и инфраструктурой туристско-рекреационного назначения. Совокупный объем инвестиций в развитие этого кластера с 2022 года по 2030 год составит около 17 млрд рублей, из них большая часть - внебюджетные инвестиции", - сказал Сафронов.

В прошлом году внутренний турпоток в Хабаровском крае из-за пандемии снизился почти на четверть по сравнению с показателями 2019 года, регион посетило порядка 426 тыс. человек. Международный въездной турпоток в край упал на более чем на 90%. В этом году отрицательная динамика сохраняется.