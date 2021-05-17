Краснодарский край представит на ПМЭФ проекты в курортной отрасли и киноиндустрии

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Краснодарский край планирует представить на Петербургском международном экономическом форуме проекты в области курортной отрасли, а также проект создания кинокластера на территории региона. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.

"Основную часть инвестиционных соглашений край планирует подписать в курортной отрасли, добавил губернатор. Туристическая отрасль становится одной из ключевых в экономике не только прибрежных территорий, но горных и предгорных районов. Инвесторы понимают перспективы и готовы вкладывать в развитие курортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что для повышения туристической и инвестиционной привлекательности в рамках форума Краснодарский край презентуют в качестве кинокластера.

"Мы стремимся привлечь инвестиции не только в наши традиционные сферы, но и в новое направление киноиндустрии. В крае созданы хорошие условия для кинокомпаний - принят закон о поддержке кинопроизводителей, создан прозрачный механизм поддержки отрасли, запущена программа компенсаций за съемку фильмов на территории Кубани", - привела пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Сумма проектов, соглашения о реализации которых планируется подписать на ПМЭФ не называется. Также на данный момент не раскрываются подробности предлагаемых инвестиционных соглашений.

Общую площадь экспозиции региона увеличат на 60% по сравнению с 2019 годом - до 1,6 тыс. квадратных метров. Стенд разделят на три функциональные зоны. Самая обширная - инвестиционный ресторан на 100 посадочных мест в основном зале, на входе в который разместят витрины с кубанской продукцией. Вторая зона - переговорные комнаты для деловых встреч, третья - конференц-зал на 60 мест. Здесь будут проводить круглые столы, панельные дискуссии и презентации, разместят лучшие образцы кубанского вина для дегустации.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.

В конце прошлого года сообщалось, что кинокомпании за съемку фильмов на территории Краснодарского края смогут получить компенсации затрат на их производство до конца 2021 года. Закон о поддержке кинопроизводителей в Краснодарском крае принят в июле 2019 года. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева разрабатывается порядок выплат субсидий. Производители фильмов чаще всего в качестве локаций выбирают Краснодар, Сочи, Геленджик, Туапсинский район.