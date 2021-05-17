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В Госдуму внесли законопроект о личных прижизненных фондах

В Гражданский кодекс предлагается ввести понятие "личный фонд"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов в понедельник внесла в Госдуму законопроект о возможности создания личных фондов управления имуществом, бизнесом и активами. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

"Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, который позволит создавать в России личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами. Проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Законопроектом предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при жизни. Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным.

Как напомнил один из авторов инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, с 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды. "Гражданин может распорядиться о создании наследственного фонда для управления нажитым имуществом, бизнесом, активами после его смерти, указав это в завещании и поручив руководство фондом доверенным лицам", - отметил депутат, приведя в пример фонд Альфреда Нобеля.

"Вместе с тем во многих странах существуют не только наследственные (посмертные) фонды, но и прижизненные личные фонды, создаваемые и действующие при жизни учредителя, продолжающие существовать после его смерти. Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски", - отметил глава комитета.

Понятие "личный фонд" предлагается ввести в Гражданский кодекс. Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная при жизни гражданина-учредителя им самим либо после его смерти нотариусом. Действующие фонды, созданные для благотворительных, культурных, образовательных или иных общественных целей, получат новое наименование - "общественно полезные фонды". "Таким образом, в законодательстве общественно полезные фонды и личные фонды будут существовать в качестве различных организационно-правовых форм некоммерческих унитарных организаций", - отметил Крашенинников.

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей.

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