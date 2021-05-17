{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 6,5 млрд рублей

Объем валюты, купленной Банком России с расчетами 12 и 13 мая, также составлял 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 14 мая на сумму 6,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ РФ с расчетами 12 и 13 мая, также составлял 6,5 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 504,9 млрд рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
Россия
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,21%
Индекс РТС поднялся на 0,33%
Читать полностью