Red Wings с 8 июня открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск (Челябинская область) с 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"Авиакомпания Red Wings открыла продажу на рейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск. Рейсы стартуют 8 июня и будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и четвергам. На этом направлении будут задействованы новейшие российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что вылет из Екатеринбурга будет выполняться в 7:35, прибытие в Магнитогорск - в 08:45. Вылет обратного рейса из Магнитогорска - в 16:50, прибытие в Екатеринбург - в 18:00. Время в пути составит 1 час 10 минут.

"Полеты по этому направлению субсидируются правительствами Свердловской и Челябинской областей, что позволяет сделать цены на билеты более доступными для пассажиров. Минимальная стоимость перелета в одну сторону составляет 1249 рублей", - сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Авиапарк Red Wings включает 24 пассажирских лайнера: 15 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании - "Домодедово", "Кольцово", "Баландино", "Пулково" и "Жуковский.