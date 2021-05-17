"Дочка" "Лукойла" исполнила требование ФАС снизить цены на АЗС в Калмыкии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Компания "Лукойл-Югнефтепродукт" выполнила предупреждение калмыцкого УФАС России о необходимости снижения цен на АЗС Элисты. Ведомство посчитало цены завышенными в течение января - апреля 2021 года, следует из сообщения ФАС.

"Лукойл-Югнефтепродукт" исполнила предупреждение службы и снизила розничные цены на бензин", - отметили в службе.

ФАС напомнила, что компания (занимающая доминирующее положение на рынке Калмыкия) завышала днем цены на отдельных АЗС региона на 40-60 копеек от общего уровня цен. В связи с этим служба выдала предупреждение о необходимости снизить цены на своих АЗС до общего уровня, что и было исполнено компанией.

"Служба продолжит на постоянной основе проводить мониторинг цен на рынке нефтепродуктов, чтобы избежать резкого и необоснованного роста розничных цен на бензин", - добавили в ФАС.

Антимонопольное ведомство в этом году усилило контроль за ценами на бензин на АЗС. По его поручению, региональные ведомства проводят тщательный мониторинг рынка нефтепродуктов. Особое внимание уделяется "обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо на АЗС".

В марте этого года ФАС выносила предупреждение другой "дочке" компании - "Лукойл-Уралнефтепродукт", которую подозревали в завышении цен на топливо в Пермском крае. Через несколько дней после этого компания снизила цены на заправках.