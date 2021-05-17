Московская биржа начинает торги фьючерсами на индекс американских акций

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московская биржа 25 мая 2021 года начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс американских акций, говорится на сайте торговой площадки. Торговый код контракта - SPYF.

Базовый актив нового фьючерсного контракта - инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. "Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фонда - $358 млрд. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США", - пояснили в Мосбирже.

С помощью нового контракта российские институциональные и частные инвесторы смогут реализовывать краткосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, связанные с американским рынком акций, стратегии между различными контрактами на американские индексы, а также хеджировать портфели американских акций, в том числе доступных на рынке акций Московской биржи.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах США, торги и расчеты производятся в российских рублях. Объем одного фьючерсного контракта будет соответствовать стоимости одного инвестиционного пая SPDR S&P500 ETF Trust. Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов. Расчетной ценой при исполнении фьючерса будет цена закрытия базового актива на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange).

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи проводятся торги 79 фьючерсными контрактами и 46 опционами на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Объем торгов на срочном рынке Московской биржи в 2020 году вырос на 57,7% и составил 129,9 трлн рублей.