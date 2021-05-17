Мурманские инноваторы смогут получить до 250 тыс. рублей на свои проекты

МУРМАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Мурманские инноваторы смогут получить до 250 тыс. рублей государственной поддержки на свои проекты в рамках региональной программы "Инновационный ваучер". Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Мы начинаем прием заявок, до 250 тыс. рублей. Ваучер может быть использован на продвижение проектов, проведение лабораторных исследований и образовательные услуги. За два года такую поддержку получили семь инновационных проектов, и эту практику оценили как одну из самых успешных в "Сколково", - сообщил Чибис.

Инновационный ваучер - это гарантированное финансовое обеспечение затрат в ходе реализации инновационного проекта. Он позволит начинающим и действующим инновационным компаниям обратиться за финансированием необходимой услуги в сфере консалтинга, маркетинга, инжиниринга и макетирования для развития своей инновационной идеи. К участию в конкурсе привлекаются физические лица и субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на внедрение новой продукции.