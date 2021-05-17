Рост акций "Аэрофлота" на Мосбирже превысил 5,5%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Стоимость акций "Аэрофлота" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 5,56% и в моменте достигала 71,06 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:57 мск.

К 13:22 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 70,64 рубля за бумагу (+4,93%).

Котировки продолжают расти на фоне публикации оперативных данных Росавиации об авиаперевозках в апреле 2021 года. Так, по информации федерального агентства, "Аэрофлот" в апреле текущего года увеличил перевозки в 9,3 раза по сравнению с апрелем 2020 года, до 1,37 млн пассажиров.

При этом совокупный пассажиропоток авиакомпаний РФ по итогам апреля вырос в 9,7 раза, до 7,2 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2020 года. Существенный рост произошел на фоне резкого снижения перевозок из-за пандемии в прошлом году. В апреле 2020 года перевозки упали почти на 92%. Что касается "Аэрофлота", то в прошлом апреле на фоне пандемии пассажиропоток перевозчика сократился на 95,2%, до 147,7 тыс. пассажиров. Тогда же авиакомпания S7 обогнала "Аэрофлот" по количеству перевезенных пассажиров, став самым крупным российским перевозчиком.