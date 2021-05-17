"Ъ": третья очередь Восточного полигона может обойтись без капстроительства

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ) представил предложение на научно-техническом совете (НТС) ОАО "РЖД" 13 мая реализовать часть сложных и дорогостоящих мероприятий в рамках третьего этапа расширения БАМа и Транссиба через внедрение современных систем интервального регулирования движения поездов (ИРДП), сообщает газета "Коммерсантъ". Такое решение не требует столь масштабных инвестиций.

Речь идет об обеспечении более плотного движения поездов за счет автоматики и телемеханики, говорится в публикации.

В рамках этапа на БАМе и Транссибе должна быть достигнута пропускная способность 210 млн тонн. Для достижения этого показателя запланировано строительство 1,7 тыс. км дополнительных вторых главных путей, почти 700 км третьих главных путей, моста через Енисей, второго Северомуйского тоннеля или его обхода. Также должны появиться дополнительные железнодорожные выходы из Якутии.

По расчетам ИЭРТ, развитие инфраструктуры на участке Волочаевка--Барановский (674 км) через внедрение ИРДП обойдется в 15,8 млрд рублей на внедрение и 70 млн рублей в год на содержание, против 238,5 млрд рублей вложений и 2,45 млрд рублей в год текущих расходов при традиционном исполнении.

По вопросу развития Северомуйского тоннеля в Институте предлагают сократить интервалы движения до шести минут и оборудовать системой ИРДП имеющийся обход через Чертов мост Ангаракан--Осыпной--Перевал--Горячий Ключ--Казанкан, отмечает "Коммерсантъ".

Эксперт, опрошенный изданием, отмечает, что схему реально можно применить только на Транссибе, поскольку БАМ не электрифицирован. Однако на Транссибе необходимо решить проблему с электроснабжением.

