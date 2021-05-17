ФАС получила ходатайство Совкомбанка на покупку Национальной факторинговой компании

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство Совкомбанка о получении предварительного согласия на покупку Национальной факторинговой компании (НФК) у "Финансовой корпорации НИКойл", говорится в сообщении ведомства.

Помимо покупки 100% в ООО "ГК НФК", Совкомбанк также приобретет права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности банка НФК.

В пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что соответствующее ходатайство сейчас находится на рассмотрении в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 14 мая Совкомбанк подписал соглашение о покупке НФК у "Финансовой корпорации НИКойл". Стоимость сделки стороны не раскрывают. В кредитной организации заявили, что закрытие сделки планируется после получения согласования от Федеральной антимонопольной службы и Банка России.

О сторонах сделки

До завершения сделки НФК является факторинговым подразделением акционерного банка инвестиционно-банковской группы "НИКойл", принадлежащей Людмиле Коган (владеет около 82% банка "Уралсиб"). В настоящий момент НФК представляет собой группу компаний, состоящую из нескольких юридических лиц, у одного из которых есть лицензия на осуществление банковских операций.

Национальная факторинговая компания, созданная в 1999 году, является лидером на рынке факторинга в России по количеству обслуживаемых клиентов и дебиторов. Штат компании насчитывает 365 сотрудников. Активы НФК составляют 28 млрд рублей, собственный капитал - 3,1 млрд рублей. Прибыль компании за прошлый год составила 568 млн рублей, рентабельность капитала - 19%. По данным Ассоциации факторинговых компаний, НФК занимает 8-е место в России по объему факторингового портфеля.

Совкомбанк является универсальным банком с активами 1,6 трлн рублей по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. В банке 16,5 тыс. сотрудников в 2 266 отделениях и мини-офисах в 76 регионах. Банк имеет кредитный рейтинг по международной шкале ВВ, прогноз "позитивный" (Standard&Poor’s); Вa1, прогноз "стабильный" (Moody’s); ВB+, прогноз "стабильный" (FitchRatings). По национальной шкале - AА-, прогноз "стабильный" (АКРА); ruАA, прогноз "позитивный" ("Эксперт РА"), АА-, прогноз "стабильный" (НКР).