Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение расходов и доходов бюджета столицы в 2021 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике в понедельник поддержала законопроект о внесении изменений в бюджет на 2021 год, согласно которому доходы и расходы столицы увеличатся на 191,3 млрд рублей, а дефицит останется неизменным. Об этом сообщила на заседании комиссии ее председатель Людмила Гусева.

Законопроект о внесении изменений в бюджет на 2021 год ранее внес в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин. Дополнительные доходы планируется направить на реализацию проектов столичной Адресной инвестиционной программы. "Решение принято, мы приняли заключение комиссии большинством голосов. <...> Семь [голосов] за, четыре против, воздержавшихся нет", - озвучила Гусева результаты голосования членов комиссии.

Предлагаемые правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета Москвы на 2021 год: доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 млрд рублей. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2,834 трлн рублей, расходы - 3,344 трлн рублей. Планируемый дефицит городского бюджета на 2021 году остается неизменным - 510 млрд рублей.

Как пояснила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, основанием для корректировок годовых объемов бюджета стало то, что экономическая ситуация в Москве по итогам 2020 года оказалась значительно лучше, чем прогнозировалось осенью при формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Это касается восстановления рынка труда более быстрыми темпами, увеличения годового фонда оплаты труда на 11,4%, роста средней номинальной зарплаты на 7,1% против ожидавшихся не более 5%.

"Ниже прогноза года оказался и уровень безработицы. В сентябре прогнозировалось, что на конец года значения показателей безработицы составят 2,1%. А фактически по итогам года - 1,3%. А если говорить об этом показателе в текущих условиях, то к маю месяцу текущего года он еще сократился почти наполовину и сегодня составляет 0,71%", - отметила она.

Кроме того, лучше ожидаемых оказались экономические показатели деятельности организации - индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 105,9% против ожидавшихся 103,5%. Инвестиции в основной капитал превысили 3,6 трлн рублей. "Ожидаемое значение по исполнению бюджета 2020 года превышено. Рост доходов отмечается и в текущем году. По итогам первого квартала платежей в казну поступило на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При формировании бюджета у нас рост доходных поступлений запланирован на уровне 6,5%. Названные мной факторы дают основания для пересмотра доходной части бюджета", - сказала Зяббарова.

Куда направят средства

Дополнительные доходы планируется направить на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры. В частности, строительство амбулаторно-поликлинических учреждений. Как сообщал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, будут построены 17 поликлиник нового стандарта.

Кроме того, средства распределят на завершение реконструкции футбольного стадиона "Москвич", приближение сроков окончания строительства Большой кольцевой линии метро и начало строительства Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща", развитие железнодорожной инфраструктуры для новых линий Московских центральных диаметров, завершение строительства нового автобусного парка около деревни Красная Пахра.

Также в этом числе выполнение проектных и строительных работ на объектах улично-дорожной сети: Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах, Южной рокаде, транспортной развязке на пересечении МКАД с Липецкой улицей, подъездах к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промзоне "Руднево", и возмещение расходов по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом, что позволит воздержаться от повышения стоимости проезда в поездах МЦД и пригородных электричках.

"Данные средства предусмотрены для приближения сроков строительства тех объектов, которые уже Адресной инвестиционной программой предусмотрены. <...> Мы ничего нового принципиально не добавляем, и совсем неверно говорить, что мы больше тратим. Мы только говорим о приближении завершения строительства указанных объектов, что также требует приближения финансирования. Ранее намеченные планы мы реализуем в более короткие сроки", - отметил на заседании комиссии заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Ильнар Зиннатуллин.