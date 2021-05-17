Корпорацию инвестиционного развития и совет по инвестициям создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Корпорация инвестиционного развития и совет по инвестициям будут созданы в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил врио министра экономического развития Казбек Томаев.

"В настоящее время ведется работа по слиянию институтов инвестиционного развития. Будет создана единая структура, объединяющая корпорацию инвестиционного развития и агентство развития республики", - сказал Томаев.

Работа ведется по поручению врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Также будет создан совета по инвестициям. Ему будут переданы функции совета по экономике, инновациям и конкурентной политике и межведомственной комиссии по государственной поддержке инвестиционных проектов.

"Необходимо, чтобы корпорация максимально эффективно работала с точки зрения привлечения инвестиций, отбора реальных проектов, их анализа. Это нужно, чтобы добавить в индивидуальную программу развития республики проекты, которые могут стать локомотивами экономики", - отметил Томаев.