Астраханские власти выступили с инициативой о реконструкции Волго-Каспийского канала

АСТРАХАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области выступили с инициативой о реконструкции водной транспортной системы региона - Волго-Каспийского морского судоходного канала, что откроет перспективы для круглогодичного судоходства. Об этом сообщил министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации в понедельник.

"Для организации круглогодичного судоходства на участке внутренних водных путей от Астрахани до Ростова необходимо провести реконструкцию водной транспортной системы Астраханской области - Волго-Каспийского морского судоходного канала. <…> Эффективная реконструкция включает в себя проходные глубины для судов и организация двухстороннего движения по всей протяженности канала", - сказал он.

По словам Афанасьева, проходная осадка в морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала в 2020 году соответствовала предписанным показателям лишь 3,5 месяца. По этой причине суда 12 раз вставали на мель, в этом году - уже четырежды.

Волго-Каспийский судоходный канал, который соединяет глубоководный участок реки Бахтемир в дельте Волги и глубоководную часть Каспийского моря, позволяет морским судам заходить в российские порты Оля и Астрахань.