"Газпром" увеличил добычу газа на 15,4%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 мая 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 15,4% (на 26,9 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 201,3 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 26,7% (на 16 млрд куб. м) - до 76 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

В частности, увеличились поставки в Турцию (на 154,4%), Германию (на 38,2%), Италию (на 11,1%), Францию (на 14,9%), Польшу (на 20,3%), Болгарию (на 46,5%), Румынию (на 163,7%), Сербию (на 109,1%), Грецию (на 35,5%). Растут также поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Поставки газа из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 18% (на 19 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2021 году планирует добыть 496,9 млрд куб. м газа, что на 9,57% выше показателя 2020 года, а экспортировать в Европу - 175-183 млрд куб. м газа по средней цене $200-206 за тыс. куб. м.

Повышенный спрос на газ в Европе продолжается. Он и высокие цены серьезно тормозят темпы заполнения ПХГ Европы. Запасы газа в европейских ПХГ к середине мая заполнены только на 3,9 млрд куб. м из более чем 66 млрд куб. м, добавляет "Газпром".

Холдинг отмечает, что цена контракта газа с поставками на "день вперед" на ключевом газовом хабе Европы (TTF) на закрытие торгов 14 мая составила $341 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" также со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что по данным на 15 мая отставание в объеме запасов газа в ПХГ Европы относительно той же даты в 2020 году увеличилось до минус 33,8 млрд куб. м. Как сообщалось, на начало мая этого отрицательная "дельта" между объемами запасов газа в ПХГ по сравнению с показателем на начало мая 2020 года составляла минус 31,9 млрд куб. м.

"Пробуксовывает" также закачка газа в ПХГ Украины. Заполнение хранилищ началось поздно, только 30 апреля. За 16 дней объем газа в них увеличился всего на 0,12 млрд куб. м. При этом для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 млрд куб. м", - отмечает холдинг.