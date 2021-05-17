"ВКонтакте" летом увеличит число участников видеозвонков до двух тысяч

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "ВКонтакте" летом увеличит число участников видеозвонков до 2 048 человек. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Этим летом "ВКонтакте" запустит бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников - 2 048 человек одновременно", - говорится в сообщении соцсети со ссылкой на технического директора компании Александра Тоболя.

Отмечается, что такое количество участников звонка даст новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. С помощью новой функции можно без усилий собрать всех участников онлайн-концерта, образовательного форума или IT-конференции.

"Ограничения на количество участников видеозвонков в большинстве сервисов обусловлены возможностями браузеров, ресурсами смартфонов, пропускной способностью интернет-сетей и доступными техническими решениями. Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса и реализовали множество нестандартных решений для обработки и транспорта аудио и видео. Это позволило выйти на новый для соцсетей уровень и объединять в одном звонке "ВКонтакте" тысячи пользователей", - цитирует пресс-служба слова технического директора.

В сентябре 2020 года "ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве - смартфоне или ноутбуке.