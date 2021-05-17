Кабардино-Балкария планирует привлечь 5 млрд рублей на развитие инфраструктуры

НАЛЬЧИК, 17 мая. /ТАСС/. Ликвидация коммерческого долга позволит Кабардино-Балкарии привлечь государственные заимствования на сумму порядка 5 млрд рублей, в том числе для развития инфраструктуры. Об этом в понедельник сказал глава КБР Казбек Коков в ходе обращения с посланием к парламенту региона.

"Те усилия, которые мы прилагали для сокращения государственного долга сегодня нам позволят привлечь государственные заимствования не менее чем на 5 млрд рублей и все что касается вопросов водоснабжения, строительства, полное инфраструктурное развитие мы сможем реализовать. Мы сможем по максимуму использовать инструменты, которые предоставляют с федерального центра по максимуму", - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что в 2020 году впервые доходы бюджета Кабардино-Балкарской Республики превысили 50 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в 2019 году.

Коков также отметил, что республике удалось выполнить обещания по ликвидации зависимости от коммерческих кредитов и уменьшению расходов государственного внутреннего долга, который по сравнению с 2018 годом сократился на 4,9 млрд рублей.

"Государственного долга перед коммерческими организациями у нас на сегодня нет, что позволило высвободить средства, которые мы раньше направляли на его обслуживание и направили на социальные выплаты и решение социальных вопросов. <...> Мы попали в список других регионов, которые сегодня имеют право привлекать бюджетные заимствования на инфраструктурные проекты", - пояснил глава КБР.