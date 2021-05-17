Суд рассмотрит спор "Газпрома" и Eni по контракту в июне 2022 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Слушания в суде по разногласиям "Газпрома" и итальянской Eni по контракту на поставку газа пройдут с 30 мая по 14 июня 2022 года, следует из материалов российского газового холдинга.

10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа. 11 февраля 2020 года был получен ответ на уведомление от представителей Eni S.p.A.

"Арбитражный трибунал, который будет рассматривать спор, сформирован. График арбитражного разбирательства согласован. Слушания пройдут в период с 30 мая по 14 июня 2022 года", - отмечается в материалах.

Eni является основным партнером "Газпрома" на итальянском рынке. Российская компания поставляет природный газ по трем долгосрочным контрактам с Eni. В 2020 году "Газпром" поставил в Италию 20,799 млрд куб. м газа, что на 5,89% ниже уровня предыдущего года.