S7 заявила о готовности возобновить перелеты в Исландию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines планирует возобновить полеты в Исландию, как только получит разрешение авиавластей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Перевозчик уже запросил соответствующее разрешение. Более того, компания запросила разрешение на полеты из регионов РФ в Южную Корею и Японию.

"S7 Airlines готова возобновить регулярные рейсы, как только будет получено разрешение от авиационных властей. Мы подали соответствующий запрос на выполнение регулярных полетов по следующим направлениям: Владивосток - Сеул, Иркутск - Сеул, Новосибирск - Сеул, Владивосток - Токио, Москва - Рейкьявик", - сообщили в пресс-службе.