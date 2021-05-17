Суд в феврале 2022 года рассмотрит апелляцию по спору "Газпрома" с PGNIG

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Государственный апелляционный суд округа Свеа (Стокгольм) 8-11 февраля 2022 года проведет слушания по апелляционной жалобе на финальное решение Арбитражного суда в процессе о пересмотре цены на газ, поставляемый "Газпромом" в Польшу по так называемому "Ямальскому контракту". Об этом говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ за первый квартал 2021 года.

Финальное решение было обжаловано 29 мая 2020 года.

23 декабря 2020 года апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" на частичное решение Арбитражного суда по делу о цене на газ в "Ямальском контракте", указав, что промежуточное решение не имеет самостоятельной юридической силы и не подлежит отдельному обжалованию. "Общество вправе изложить свои аргументы против промежуточного решения при обжаловании финального решения", - отмечает "Газпром".

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием пересмотреть цену на природный газ, поставляемый из России в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Согласно финальному решению суда, "Газпром" должен вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ.