ЦБ пока не определил список кредитных продуктов, по которым может быть плавающая ставка

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк России обсуждает с банковским сообществом и Минфином параметры кредитных продуктов, по которым допустима плавающая ставка, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"У нас поручение сформулировано в целом про розничное кредитование, и про ипотеку, и про необеспеченное кредитование. Хотя мы начали именно с обсуждения по ипотеке, потому что там длительные сроки в наибольшей степени и там эта ситуация может быть наиболее критична. В настоящее время решение не принято, мы совместно с коллегами из Минфина обсуждаем, у нас каждую неделю встречи с банками, есть рабочие группы. И мы совместно с ними обсуждаем, какие продукты допустимы с плавающей ставкой", - сказала Данилова, уточнив, что пока решений по конкретному перечню продуктов нет.