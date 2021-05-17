Цена литра бензина Аи-92 в России за неделю выросла на 5 копеек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 10 по 14 мая 2021 года увеличились на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 45,31 рубля. за литр. Цены на бензин Аи-95 выросли на 8 копеек и составили 48,69 рубля за литр. Цена на дизельное топливо не изменилась, составив 49,66 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 больше всего вырос в цене в Южном и Дальневосточном федеральных округах - на 8 копеек, до 45,95 и 50,11 рубля за литр соответственно. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 52 тыс. 276 рубля за тонну, что на 69 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 295 рублей - до 52 тыс. 561 рубля за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Приволжском федеральном округе - на 11 копеек, до 48,01 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 55 тыс. 672 рубля за тонну, что на 617 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 36 рублей - до 55 тыс. 155 рублей за тонну.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 181 рубль и составила 56 тыс. 7 рублей за тонну.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.