Дума намерена обсудить с IT-компаниями предлагаемое для них регулирование

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума намерена выслушать предложения IT-компаний по вопросу регулирования их деятельности, их представители будут приглашены для обсуждения разработанных депутатами инициатив. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"В любом случае будет правильно выслушать предложения IT-компаний. Всегда надо выслушивать мнение стороны, которая будет работать по этим законам", - сказал он.

"Мир так устроен, что те, кто получают баснословные доходы, не идут на саморегулирование. Даже когда закон принят, пытаются найти лазейки, чтобы продолжить получать свою прибыль", - констатировал политик.

Володин в связи с этим привел высказывания английского публициста XIX века Tомаса Даннинга, процитированные в труде Карла Маркса "Капитал" о том, что при 100% прибыли крупные компании и предприятия попирают "все человеческие законы", а при 300% - капитал готов пойти на преступление "хотя бы под страхом виселицы".

"Мы будем их приглашать и обсуждать. А дальше дело за законодателями, мы будем разрабатывать законы исходя из национальных интересов нашей страны", - резюмировал Володин.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил о подготовке инициатив, направленных на регулирование работы цифровых гигантов в РФ. В частности, отказ от открытия филиала в РФ может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в его адрес, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства, сообщал парламентарий.