Появление второй полосы аэропорта Астрахани позволит удвоить пассажиропоток

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Строительство второй полосы рассматривается как возможный вариант развития Астраханского международного аэропорта имени Б. М. Кустодиева. Ее появление вдвое увеличит пассажиропоток - с 700 тыс. до 1,4 млн человек в год, сообщил глава региона Игорь Бабушкин на Днях Астраханской области в Совете Федерации.

"Наша заявка на реконструкцию аэродрома в объеме 4,9 млрд прошла ранжирование и включена на 12 место в перечне мероприятий развития и жизнеобеспечения необеспеченных финансированием. Но вместе с тем есть и второй вариант, который позволит нам не останавливать работу аэропорта, - это строительство новой полосы", - сказал губернатор.

По словам Бабушкина, затраты на строительство второй полосы оцениваются в 11 млрд рублей. С ней аэропорт сможет удвоить объем пассажиропотока. Глава региона пояснил, что до пандемии - в 2019 году - воздушная гавань принимала 700 тыс. человек в год.

Международный аэропорт имени Бориса Кустодиева в Астрахани - один из основных аэропортов на юге России, с 1994 года имеет статус международного. Аэропорт может обслуживать 360 пассажиров в час.