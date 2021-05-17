Apple добавила новые функции сервису Music

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Американская компания Apple обновила свой музыкальный сервис Music, добавив функции "пространственного аудио" (Spatial audio) и стриминга музыки без потери качества (Losless Audio). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании.

Формат Spatial audio дает возможность пользователям слушать музыку "как в кинотеатре". Гироскоп и акселерометр в устройствах Apple отслеживают движение головы и подстраивают звучание соответствующим образом. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, понадобятся беспроводные наушники AirPods Pro или AirPods Max.

Формат Losless Audio предполагает более высокое качество записи музыки, без сжатия файла, что, как правило, означает его больший объем. В этом формате пользователям будут доступны 75 млн треков.

Новые функции будут доступны для всех подписчиков сервиса Music с 1 июня.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.