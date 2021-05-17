Нижегородские предприятия агропрома получили 2 млрд рублей субсидий с начала 2021 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Нижегородской области получили около 2 млрд рублей в качестве субсидий с начала 2021 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Субсидии, которые уже выделены в 2021 году из бюджета Нижегородской области, связаны с проведением полевых работ, поддержкой производства молока, развитием племенного животноводства, приобретением техники и оборудования, мелиорацией земель, поддержкой элитного семеноводства и другими направлениями. С начала года было направлено около 2 млрд рублей", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что государственная поддержка помогает аграриям добиваться высоких результатов, по итогам 2020 года в хозяйствах Нижегородской области всех категорий было произведено 641,8 тыс. тонн молока и 1,6 млн тонн зерновых, что считается лучшим показателем за последние два десятилетия.

"Сектор АПК в Нижегородской области развивается довольно динамично, по ряду направлений мы видим рекордные показатели. В качестве примера можно привести производство зерновых и молока", - уточнил Никитин.

Всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.