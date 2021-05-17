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ЦБ сообщил, что максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде мая составила 4,93%

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Альфа-банк, банк "Открытие", "Тинькофф" и Россельхозбанк

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2021 года составила 4,93%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде апреля находилась на уровне 4,72%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Альфа-банк, банк "Открытие", "Тинькофф" и Россельхозбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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