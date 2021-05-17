Кабмин предложил Госдуме привязать штрафы за незаконный оборот драгметаллов к их стоимости

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому размер уголовных штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней будет кратным их стоимости. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно изменениям, предложенным в статью 191 Уголовного кодекса (УК) РФ о незаконном обороте драгоценных камней и металлов, совершение связанной с ними сделки с нарушением установленных законодательством правил, их незаконное хранение, перевозка или пересылка будут наказываться, в частности, принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости драгоценных металлов или камней, ставших предметом преступления. За это также может последовать лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до семикратной стоимости незаконного товара.

В действующей редакции УК РФ вместе с аналогичным сроком лишения свободы установлен штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. Законопроектом этот период, помимо прочего, продлевается до пяти лет.

Если преступление было совершено организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, то штраф составит от восьмикратной до десятикратной стоимости драгоценных металлов или камней. Сохранятся норма о том, что срок лишения свободы составит до семи лет.

Предложено также дополнить статья 192 УК РФ "Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней". Сейчас за это, в частности, грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, срок лишения свободы - до пяти лет.

В правительстве предлагают уточнить, что уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов и камней, если это деяние совершено в крупном размере, грозит штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости добытого с возможным назначением принудительных работ или лишением свободы.

Очистка драгоценных металлов и камней с нарушением требований будет наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от восьмикратной до двенадцатикратной стоимости добытого. Если данное преступление совершила организованная группа, то тюремный срок может составить до семи лет, а штраф - от двенадцатикратной до пятнадцатикратной стоимости партии.

Сбыт заведомо незаконно аффинированных драгоценных металлов, а равно их хранение, перевозка или пересылка, совершенные в крупном размере, повлечет штраф в размере от пятикратной до семикратной стоимости металлов и камней с возможным лишением свободы на срок до трех лет. Как и в предыдущем случае, в случае предварительного сговора или действий организованный группы штраф может составить до десятикратной стоимости партии.

Добыча в крупном объеме

Правительство предлагает дополнить УК РФ нормой, согласно которой незаконная добыча драгоценных металлов и камней, совершенная в крупном размере (свыше 1 млн рублей), повлечет, в частности, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной стоимости добытого. При наличии отягчающих обстоятельств максимальный срок увеличивается до семи лет, а штраф - от пятнадцатикратной до двадцатикратной стоимости камней и металлов.