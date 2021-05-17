Расходы бюджета Ростовской области на 2021 год увеличены на 7,5 млрд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Ростовской области внесло изменения в бюджет региона на 2021 год, увеличив расходы на 7,5 млрд рублей. Как рассказал журналистам председатель заксобрания области Александр Ищенко, дополнительные средства, полученные в результате увеличения собственных доходов областного бюджета, направят на реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Увеличены расходы областного бюджета на 7,5 млрд рублей. Если говорить о целях расходования дополнительных средств, то это, прежде всего, вопросы здравоохранения - 1,4 млрд рублей. Почти 1,5 млрд рублей идут на поддержку детства и развитие образования. Плюс почти 2 млрд рублей идет на поддержку сельского хозяйства. Это меры, связанные с предотвращением роста цен на основные продукты питания, которые регулирует государство, и поддержка сельхозтоваропроизводителей", - сказал председатель заксобрания.

В пресс-службе законодательного собрания уточнили, что с учетом поправок доходы увеличились на 6,8 млрд рублей и составили 219 млрд рублей, расходы увеличились до 236,3 млрд рублей.

Ситуация в экономике

Как сообщила журналистам заместитель губернатора - министр финансов Лилия Федотова, экономика Ростовской области продолжает набирать обороты. "Мы видим это по налоговым поступлениям в областной бюджет. Например, налоговые поступления на прибыль составили плюс 2 млрд рублей по сравнению с прогнозными показателями. Налог на доходы физических лиц плюс 1 млрд рублей. А если взять состояние на 1 мая, то по прибыли плюс 4 млрд рублей, по НДФЛ - 2 млрд рублей", - отметила Федотова.

Заместитель губернатора также отметила, что государственный долг Ростовской области находится на безопасном уровне. "Несмотря на то, что доходы минус расходы дает нам дефицит бюджета 17 млрд рублей, на сегодня он обеспечен всеми источниками финансирования", - сказала Федотова.

Говоря о ситуации в экономике региона, Ищенко выразил надежду на то, что позитивные тенденции будут зафиксированы и по итогам второго квартала текущего года. Это в свою очередь, как отметил спикер заксобрания, позволит уже летом вновь вернуться к вопросу увеличения бюджетных расходов.

17 декабря 2020 года депутаты Заксобрания Ростовской области приняли в окончательном втором чтении региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Изначально документ предполагал доходы на 2021 год в размере 211 млрд рублей, расходы - 217 млрд рублей, дефицит - 6 млрд рублей. Как сообщала ранее Федотова, основными задачами бюджетной политики Ростовской области являются "выполнение социальных обязательств перед гражданами, достижение национальных целей развития, задача дальнейшего развития и улучшение качества жизни жителей Ростовской области".