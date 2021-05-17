Российский рынок акций закрылся слабым ростом основных фондовых индексов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся сегодня в символическом плюсе, после чего торги шли в разнонаправленном слабо волатильном ключе. К завершению торгов индекс Мосбиржи увеличился на 0,06%, до 3 639,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,16%, до 1 551,36 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:29 мск снизился на 0,09%, до 73,92 руб., евро - на 0,01%, до 89,85 руб.

"Умеренные продажи наблюдались в свете сдержанных настроений на внешних площадках. Вклад в снижение общерыночного настроя в начале недели внесла китайская макростатистика. Розничные продажи в КНР в апреле выросли на 17,7% год к году, что ниже прогнозов аналитиков (+24,9%) и почти вдвое слабее мартовского показателя (+34,2%). Темпы роста промпроизводства в Поднебесной в апреле (+9,8%) также замедлились в сравнении с предыдущим месяцем (+14,1%). Вместе с тем давление на риск-аппетиты по-прежнему сохраняет тяжелая эпидемиологическая ситуация в азиатском регионе, особенно в Индии и Японии", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, инвесторы не торопятся с покупками, ожидая в середине недели публикацию протокола последнего заседания ФРС, где могут быть отражены оценки инфляционных рисков. Нефть предпринимает попытки добраться до ценового рубежа $70, что оказывает поддержку рулевым активам, добавил эксперт.

Рынок акций

Акции "Аэрофлота" (4,43%) оказались среди лидеров роста и поднялись к пику двух месяцев, протестировав область 71,10-71,12 руб. "Позже бумага откатилась к 70 руб., но в случае закрепления над этим рубежом покупатели вполне смогут вернуться 70,45-70,50. Сегодняшние новости показывают, что в апреле авиаперевозчик вернул себе первое место в рейтинге пассажирских перевозок. Данные Росавиации свидетельствуют, что "Аэрофлот" перевез 1,37 млн пассажиров, в то время как в марте их было 1,23 млн. При этом апрельские цифры на 35% ниже в сопоставлении с аналогичным периодом годом ранее", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Под давлением торгуются акции "М.Видео" (-6,67%). Компания, по ее словам, закрывает реестр под дивиденды 18 мая, поэтому рынок избавляется от бумаг. "Известно, что акционеры компании утвердили дивиденды в размере 38 руб. на акцию. Ценные бумаги падают к 654 руб. и могут снижаться вплоть до 650 руб.", - добавила эксперт.

Прогноз на 18 мая

Во вторник динамика на рынках может сохраниться неоднородной. Вирусные сводки ВОЗ, геополитика и ключевые макроданные продолжат оставаться в фокусе внимания участников торгов. Из важной экономической статистики завтрашнего дня - сведения по строительному сектору в США, в частности, число новостроек за апрель. Во вторник будут опубликованы предварительные данные по ВВП еврозоны и Японии за I квартал 2021 года.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3 600 - 3 680 пунктов, курс рубля к доллару - 73,5-74,5 руб. По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, во вторник преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 630 - 3 650 пунктов, а также 73,60-74,35 руб. и 89,50-90,20 руб. соответственно.