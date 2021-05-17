Крупнейший производитель семечек на Ставрополье увеличит объемы производства в два раза

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Производитель жаренных семечек в Ставропольском крае в два раза увеличит свои годовые объемы производства к 2026 году - до 7,3 тыс. тонн - благодаря льготному займу в 14 млн рублей от Фонда развития промышленности региона. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"В рамках инвестпроекта завод намерен расширить ассортимент выпускаемых продуктов питания и нарастить годовые объемы производства до 7,3 тыс. тонн к 2026 году - это в два раза больше сегодняшних показателей. Для этих целей предприятие намерено вложить в модернизацию свыше 21 млн рублей, из которых 14 млн рублей составит заемное финансирование Фонда", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день более 70% продукции предприятия реализуется на территории РФ, остальные поставки идут на экспорт в Абхазию, Армению, Казахстан, а также в Соединенные Штаты Америки. Заем для предприятия будет выделен по программе поддержки "Комплексное решение" и региональной госпрограмме "Развитие энергетики, промышленности и связи Ставропольского края". Средства будут направлены на приобретение нового оборудования. Поскольку производственные линии будут выпущены одним из ставропольских заводов, ставка составит 1% годовых на весь период.

"Благодаря реализации этого инвестиционного проекта на заводе будет создано еще 14 рабочих мест, а в местный и региональный бюджеты в виде налоговых отчислений дополнительно поступит более 20 млн рублей", - приводит управление слова замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шевченко.

С 2018 года в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" фонд выдал 14 льготных займов на сумму более 190 млн рублей. Общая стоимость инвестпроектов составила свыше 920 млн рублей, из которых 519,12 млн рублей составили собственные средства заемщиков, а 196 млн рублей выделил Федеральный фонд развития промышленности. Экономический эффект от инвестиционных проектов, поддержанных с 2018 по 2020 год Фондом развития промышленности Ставрополья, обеспечит предприятиям более 10 млрд рублей выручки, свыше 811 млн рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также позволит создать 115 новых высокопроизводительных рабочих мест.