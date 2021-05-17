Добыча сланцевой нефти в США в июне увеличится до 7,73 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Рост добычи сланцевой нефти в США в июне по отношению к маю составит 26 тыс. баррелей - до 7,733 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в обнародованном в понедельник отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в мае оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 7,707 млн б/с против оценки в 7,613 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в двух из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июне должно вырасти на 54 тыс. баррелей - до 4,589 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 1 тыс. баррелей также ожидается в формации Аппалачи - до 128 тыс. б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими майскими данными ожидается в четырех нефтеносных районах. В Баккеновской формации добыча сланцевой нефти в июне снизится на 7 тыс. баррелей, до 1,097 млн б/с, в Найобрарской формации - также на 7 тыс. баррелей, до 506 тыс. б/с. На 8 тыс. б/с может упасть добыча в формации Игл-Форд - до 1,03 млн б/с. В формации Анадарко ожидается снижение на 7 тыс. баррелей - до 351 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 32 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США незначительно понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 год - на 20 тыс. баррелей, до 11,02 млн баррелей. Прогноз на 2022 год также понижен на 20 тыс. баррелей - до 11,84 млн б/с.