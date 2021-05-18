В аппарате Титова предложили разрешить использовать сельхозземли для лесоводства

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил разрешить использование сельскохозяйственных земель, особенно в российских регионах рискованного земледелия, для лесоводства. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу Титова президенту страны Владимиру Путину.

"Около 76 млн га сельскохозяйственных земель в России сегодня не используется по назначению. Между тем часть из них - в первую очередь в регионах рискованного земледелия, где сельское хозяйство не дает должного результата, - могла бы послужить для реализации климатических проектов и так называемого плантационного лесовыращивания", - отмечается в материалах, которые привела ТАСС пресс-служба Титова.

Для этого, говорится в докладе, требуется внести в классификатор видов разрешенного использования земельных участков изменения, "предусматривающие возможность использования земель сельскохозяйственного назначения для лесоводства, а именно - внести в раздел растениеводства дополнительный подраздел "Выращивание лесных насаждений".

Планомерное освоение таких земель под лесопосадки внесет вклад в глобальную борьбу с выбросами углерода, указывается в материалах доклада. Уточняется, что сегодня сектор землепользования и лесного хозяйства в России компенсирует около 27% выбросов углерода, происходящих в остальных секторах. Таким образом, есть существенные резервы для повышения этого показателя, что, "в свою очередь сможет принести российскому бюджету дополнительный источник дохода благодаря мировой системе торговли квотами на выбросы парниковых газов".

Также в материалах доклада отмечается проблема, которая связана с порядком коммерческого освоения уже существующего лесного фонда. Согласно требованиям Лесного кодекса РФ, материалы лесоустройства, включающие в себя оценку характеристик насаждений и проектирование работ по охране, защите, воспроизводству лесов, нужно обновлять не реже одного раза в десять лет. Арендаторы участков вынуждены проводить их лесоустройство за собственный счет, однако вводить в действие такие материалы приходится исключительно в судебном порядке.

"Возникает парадокс, когда лес находится в федеральной собственности, но документацию на него должен вести арендатор, при этом документация еще и не признается. Было бы гораздо логичнее, если бы эти работы взяло на себя государство", - отмечается в материалах.