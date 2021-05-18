Group-IB выявила новые способы обхода интернет-пиратами меморандума

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, выявила новые способы обхода интернет-пиратами меморандума, обязывающего поисковики удалять ссылки на страницы с нелегальным контентом из результатов поисковой выдачи. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Как выяснили эксперты Group-IB AntiPiracy, с прошлого года пираты научились оперативно отслеживать удаленные при помощи антипиратского меморандума ссылки и в автоматическом режиме генерировать новые дубли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведенного экспертами Group-IB исследования установлено, что из 7 309 внесенных в меморандум пиратских ресурсов (онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров) 3 684 домена по-прежнему появляются в поисковой выдаче, а из 6 млн внесенных в меморандум ссылок на пиратский контент 1 190 039 по-прежнему доступны для зрителей.

По данным пресс-службы, для того, чтобы обойти блокировки и остаться в поисковой выдаче, злоумышленники используют три технических способа. Во-первых, меняющие URL-ссылки (этот способ, по данным Group-IB AntiPiracy, использован на данный момент на 4 438 доменах нелегальных онлайн-кинотеатров и 480 торрент-трекерах). Во-вторых, пираты меняют сам "засвеченный" домен на домен третьего и более "глубоких" уровней. Кроме того, пираты используют так называемые "мутирующие ссылки", в которых применяется как комбинация смены домена, так и URL. "На сегодня этот способ доставки нелегального пиратского контента зрителям остается самым эффективным. На данный момент Group-IB выявлено 886 411 случаев использования ссылок-мутантов онлайн-кинотеатрами и 303 628 случаев - торрент-трекерами", - добавили в пресс-службе.

Заместитель генерального директора Group-IB по защите от цифровых рисков Андрей Бусаргин отметил, что новые способы обхода меморандума несут в себе риски для индустрии легального распространения видео-контента.

Как вернуть эффективность

Эксперты напоминают, что опыт борьбы со всеми способами обхода на рынке есть: для этого необходимо создать действенный механизм "пират-фильтра", который, фиксируя определенное количество подозрительных ссылок-дублей, не допускает пиратский домен в органическую выдачу и значительно замедляет индексацию его новых страниц, сводя на нет экономический эффект пиратской деятельности.

Продолжая борьбу с пиратством в интернете, необходимо усовершенствовать алгоритмы поисковой системы, считают эксперты. Как говорится в пресс-релизе, сейчас для оперативной индексации в "Яндексе" используется "быстроробот" - специализированный "поисковый паук", "который находит новые страницы спустя минуты после их появления на портале, и зачастую они сразу же появляются на первых позициях в поисковой выдаче".

"Технически можно ограничить работу "быстроробота" для сайтов, которые набрали 100 изъятых из выдачи страниц и удалять из органической выдачи сайты, которые набрали свыше 200 изъятых страниц. Кроме того, не помешает добиться снижения ИКС - индекса качества сайтов, влияющих на положение в поисковой выдаче для пиратских ресурсов за счет введения штрафов. Например, у Google подозрительные ссылки не попадают в первые строчки органической выдачи, а находятся в конце списка (обычно 20+ страница), что ведет к нивелированию потенциального урона от пиратского контента", - добавил Бусаргин.

В пресс-службе компании отметили, что за последние годы, несмотря на падение теневого рынка интернет-пиратства в России с $87 млн в 2018 году до $59 млн в 2020 году, желание зрителей смотреть пиратские фильмы не снижалось, а в пандемию даже выросло. Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов по итогам прошлого года увеличилось на 12% и составило 11,8 млрд (в 2019 году было 10,5 млрд). Как отмечали эксперты Group-IB, пока в силу технических особенностей главным источником трафика для пиратских онлайн-кинотеатров остается поисковик "Яндекс" - на него приходится в среднем до 90% трафика.

Уточняется, что принятый в 2018 году антипиратский меморандум, подписанный правообладателями и поисковиками "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler, "довольно долго оставался эффективным средством противодействия нелегальному контенту". Так, с момента подписания меморандума "Яндекс" удалил из поисковой выдачи более 15 млн пиратских ссылок, из них 6 млн - за три месяца 2021 года.