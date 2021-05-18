В США стоимость бензина остается на рекордно высоких показателях

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Стоимость бензина в США остается на рекордно высоких за последние годы показателях после кибератаки на компанию - оператора труборпровода Colonial Pipeline. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА).

"Средняя стоимость бензина на национальном уровне остается наиболее высокой за последние шесть лет и составляет $3,04 (за галлон, 3,785 л)", - говорится в сообщении. По словам специалистов, они ожидали, что цены на горючее вырастут примерно до $3 за галлон по мере приближения Дня поминовения (выпадает в этом году на 31 мая), когда в США традиционно начинается сезон летних отпусков. Однако "приостановка работы Colonial Pipeline привела к тому, что цены резко выросли за несколько недель" до этого, констатируют эксперты ААА.

"Штаты на юго-востоке США продолжат испытывать ограниченные поставки топлива в течение этой недели", - предупредили в ассоциации. "За минувшие выходные цены начали приходить в норму, однако по мере приближения Дня поминовения они будут колебаться на высоких показателях, - отметила представитель пресс-службы ААА Джанет Макги. - Этот летний сезон дорого обойдется автомобилистам".

Colonial Pipeline 7 мая сообщила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Это вредоносное программное обеспечение при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва хакеров не выплатит запрошенную сумму выкупа. По сведениям американских СМИ, преступники похитили до 100 Гб данных.

По трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из штата Техас в штат Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива (включая бензин, мазут, керосин), потребляемого на Восточном побережье США. Компания была вынуждена приостановить работу трубопровода, после чего в штатах на Восточном побережье США наблюдалась нехватка горючего на заправках, а цены на бензин выросли до рекордных за несколько лет показателей. В минувшую субботу компания вернулась к работе в штатном режиме.