Обоснование возведения моста на остров Елены в Приморье подготовят к августу

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Институт "Гипростроймост" из Санкт-Петербурга к августу 2021 года подготовит обоснование по строительству моста с мыса Эгершельд на остров Елены (фактически является частью острова Русского) во Владивостоке, который должен создать кольцо из дорог, соединяющее остров Русский и центр города. Об этом во вторник сообщил губернатор Олег Кожемяко на встрече с вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.

"Мы в прошлом году заключили соглашение с проектным институтом "Гипростроймост", они нам к августу подготовят все обоснование. Провели замеры, провели инженерные изыскания на строительство первого этапа - моста на острове Елена с выходом непосредственно на остров Русский и к кольцевой автодороге. Решения непростые, стоимость вопроса сейчас просчитывается, около 70 млрд - это только строительство моста", - сказал Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что одним из вариантов привлечения инвестиций власти Приморья рассматривают механизм концессионного соглашения, однако и в этом случае краю будет нужна федеральная поддержка.

"Проблемы вы знаете: это и пробки, и порт, который создает определенную нагрузку на дорожную сеть. Поэтому возникающие пробки, они уже требуют такой развязки глобальной, которая могла бы дать возможность задействовать потенциал острова Русский. Конечно, потребуется помощь правительства РФ, это бы дало возможность разгрузить центр города", - подчеркнул губернатор.

Мост на Елену является частью более крупного проекта - Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), строительство которой обсуждается последние несколько лет и уже закреплено в генплане развития города. Строительство новых дорог в центральной части Владивостока практически невозможно из-за плотной застройки и рельефа, поэтому было принято решение построить новую трассу по берегу Амурского залива, которая наряду с мостом станет частью ВКАД. Предполагается, что общая протяженность проекта составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/ч.