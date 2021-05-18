Торгпред России сообщил, что экспорт сельхозпродукции в Китай в I квартале вырос на 17,6%

ШАНХАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Экспорт российской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в первом квартале этого года без учета продукции рыбного промысла вырос на 17,6%. Об этом заявил во вторник торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, выступивший на открытии объединенного российского павильона на международной продовольственной выставке SIAL China 2021 в Шанхае.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и введенные карантинные ограничения, поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции по ряду направлений не только не сократились, но и продолжают расти. Так, по итогам первого квартала 2021 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания без учета рыбной составляющей увеличился почти на 17,6%. Значительно увеличились поставки жиров и масел животного и растительного происхождения. В сравнении с прошлым годом рост превысил 56%. Мы уверены, что данная тенденция распространится и на другую номенклатуру российского пищевого экспорта", - сказал он.

Торгпред указал на то, что взаимодействие РФ и КНР в области торговли продуктами питания последние годы выступает одной из ключевых точек роста двустороннего торгово-экономического сотрудничества. "Китай является крупнейшим импортером продовольствия в мире, в то время как наша страна обладает значительными возможностями поставок высококачественных сельскохозяйственных изделий в адрес местного потребителя", - сказал Алексей Дахновский, добавив, что с российской стороны выставке SIAL China уделяется большое внимание.

По его словам, в этом году в экспозиции российского национального стенда свою продукцию представили 18 компаний, среди которых, в частности, производители муки, молочной продукции, мороженого, кондитерских изделий, консервированных товаров, а также охлажденной и замороженной говядины, мяса птицы и субпродуктов. В онлайн-формате презентации также проведут девять производителей сыров, сливочных масел, молока, функционального безглютенового питания, дикоросов и кондитерских изделий.

Международная продуктовая выставка SIAL China 2021 будет проходить 18-20 мая на площадке Шанхайского международного выставочного центра. Участие в ней примут порядка 4,5 тыс. компаний более чем из 60 стран и регионов мира. В этом году общая площадь экспозиции, разделенной на семь тематических павильонов, составляет 180 тыс. кв. м. На ЭКСПО можно будет найти продукцию в 21 различной категории, ожидается, что на ней побывает свыше 123 тыс. профессиональных посетителей.

Россия в последние годы широко представляет свою продукцию на этой площадке, однако в 2020 году сделать этого в должном масштабе не удалось из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19. В 2018 году, к примеру, объединенный павильон РФ на выставке SIAL China был вторым по площади после США среди иностранных экспонентов. Из-за COVID-19 на выставке в 2020 году лишь отдельные российские компании организовали свои стенды. Национальные презентационные павильоны тогда были всего у нескольких стран, в числе которых, в частности, США, Республика Корея, Бразилия, Италия, Канада и Франция.