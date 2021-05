Свыше 400 проектов присоединятся к онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 400 участников из более чем 60 стран подтвердили участие в международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщила руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко.

"Онлайн-формат рынка дает большие возможности с точки зрения охвата и присутствия международных игроков и объема контента. Мы видим динамику, количество проектов, представленных российскими компаниями, выросло с 350 в прошлом году до 400 в этом, возросло количество премьер - в прошлом году их было 34, в этом - уже 50. Регистрация продолжается, но уже подтвердили свое участие свыше 400 участников из более чем 60 стран. Это беспрецедентный успех для мероприятия и для продвижения российского контента", - сказала Максимченко.

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня, особое внимание в этом году организаторы планируют уделить возможностям совместного производства для российских и зарубежных продюсеров. Секция копродукции пройдет в партнерстве с профильным международным форумом When East Meets West и получит название WEMW goes to Russia. Впервые участие в питчинге проектов для совместного производства смогут принять зарубежные компании.

"Более 60 зарубежных проектов было подано на форум When East Meets West, для участия в финальном питчинге было отобрано девять проектов", - добавила она.

Амбассадором международного онлайн-рынка аудиовизуального контента стал актер Юрий Колокольников, который неоднократно принимал участие в съемках международных проектов. Международный рынок организован "Роскино" при поддержке департамента предпринимательства, инновационного развития города Москвы, Агентства креативных индустрий и Минкультуры РФ.