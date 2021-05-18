Комфортная среда и поддержка предпринимателей станут задачами для врио главы Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Приморья Константин Шестаков, который станет врио главы Владивостока, назвал создание комфортной среды, поддержку предпринимателей и развитие человеческого капитала своими главными задачами. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Обозначу несколько направлений, которые для нас были приоритетны, и для меня как родившегося во Владивостоке - это мой любимый город, я здесь родился, я действительно хочу, чтоб он стал лучше: <…> это комфортная среда, предпринимательство и развитие человеческого капитала", - сказал Шестаков.

Он отметил, что акцент будет сделан на том, чтобы город стал комфортным для всех, не только для туристов, а "в первую очередь, для жителей Владивостока". "Общественный транспорт: предыдущая команда сделала многое, и сейчас, когда мы просматривали те итоги той работы, которая была проведена за два с половиной года, основной ключевой акцент позитивных отзывов - именно на общественном транспорте. Точно не стоит останавливаться на достигнутом, нужно совершенствовать это направление", - отметил Шестаков.

По его словам, Владивосток - город предпринимателей, и, безусловно, направления поддержки, развития предпринимательства - это будут одни из ключевых задач. "Здесь все - и развитие системы НТО, и комплексное строительство, безусловно скажем "нет" точечной застройке. Мы должны обратить внимание на комплексные интересные проекты, которые будут создавать необходимую инфраструктуру, обращаясь к первому моему тезису о комфортности. Это и инфраструктура с пешеходными дорожками, адекватными детскими площадками - это все то, что в принципе должно быть в столичном городе", - сказал Шестаков.

Он добавил, что в администрацию города с ним переходит будущий заместитель главы Алексей Ляйфер, курировавший вопросы земельно-имущественных отношений, а также заместитель министра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко. "Безусловно, со мной переходит и вся моя команда - это помощники, это и те специалисты, которые себя крепко зарекомендовали на направлении контроля", - уточнил Шестаков.

Во вторник после осмотра ряда городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. Трутнев согласился с необходимостью смены главы города, этот вопрос с ним обсудил губернатор. По словам Кожемяко, претензии к мэру связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста.

О Шестакове

Константин Шестаков в сентябре 2020 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края, а затем - заместителя председателя регионального правительства. Он курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества. С сентября 2014 года возглавлял краевой департамент по туризму.