Для создания Экополиса на Сахалине рассматривают ГЧП и инфраструктурные облигации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Инфраструктурные облигации и механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) рассматривают в качестве вариантов для реализации экологически чистого города Экополис на территории портового города Корсаков в Сахалинской области. Об этом сообщил руководитель проектов АО "Корпорация развития Сахалинской области" Евгений Бондарчук во вторник в ходе пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

"По результатам разработки этой концепции (концепции Экополиса - прим. ТАСС) будет определена инвестиционная модель для реализации проекта, исходя из этого будут приняты решения. Корпорацией даны поручения о дальнейшем участии в этом проекте. Возможно, и скорее всего, они будут связаны и с привлечением инфраструктурных облигаций и государственно-частного партнерства", - сообщил Бондарчук.

На данном этапе в региональном бюджете на ближайшие три года не предусмотрены средства на создание Экополиса, добавил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.

"Мы осуществляем разработку проекта через "Корпорацию развития Сахалинской области", и впоследствии <…> по финансовой модели, в основной своей массе, это будут средства инвесторов", - отметил Олонцев.

О стоимости проекта пока не сообщается.

В проект войдут территории жилых застроек, высота которых не будет превышать семь этажей, общественно-культурная деловая зона, инновационно-технологический кластер и мультимодальный логистический комплекс "Корсаковский порт". Международный конкурс на определение архитектурно-градостроительная концепции Экополиса завершится осенью 2021 года. По данным региональных властей, численность населения после реализации проекта увеличится примерно на 25 тыс. человек.