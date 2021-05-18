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ПМЭФ-2021
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ВЭБ может представить обновленную стратегию развития на ПМЭФ

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ в рамках новой стратегии намерен до конца 2024 года вложить в развитие российской экономики от 10 трлн до 15 трлн рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ может официально представить обновленную стратегию развития группы на площадке Петербургского международного экономического форума, заявил первый зампред - член правления ВЭБ Николай Цехомский на конференции "Банки. Трансформация. Экономика".

"Я думаю, на Петербургском экономическом форуме мы озвучим новую стратегию объединенной группы, сейчас эта стратегия готовится", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ в рамках новой стратегии намерен до конца 2024 года вложить в развитие российской экономики от 10 трлн до 15 трлн рублей.

В новую стратегию ВЭБ войдут такие направления по финансированию, как промышленность, магистральная инфраструктура и городская экономика (то, что повышает качество жизни в городах), экспорт, малое и среднее предпринимательство, инновации и информационные технологии.

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РоссияПМЭФ-2021
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